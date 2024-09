Mantova, Possanzini: "Vittoria meritata, battuta una big come la Salernitana" Il tecnico dei biancorossi: "Serviva una giocata per rompere l'equilibrio. Granata squadra vera"

Davide Possanzini ha commentato Mantova-Salernitana 1-0: “Abbiamo provato ad attirare la pressione della Salernitana per poi far male. E’ stata una sfida in grande equilibrio decisa da una super giocata nostra. Siamo stati bravi nel tenere noi il pallone e far male aprendoci gli spazi. Siamo riusciti a fare noi il ritmo della sfida, senza concedere chance alla Salernitana, soprattutto nel finale con il cambio di modulo ma abbiamo resistito bene colpo su colpo.

Amatucci? E’ un calciatore forte, lo conoscevo bene. Però parliamo di una squadra con tante individualità che secondo me farà molto bene appena riuscirà ad inserire nel proprio motore anche i nuovi appena arrivati”.