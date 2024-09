Salernitana, Verde: "Sconfitta che brucia ma ci rialzeremo" Il trequartista: "Siamo un gruppo da dieci e lode, faremo strada"

Daniele Verde ha commentato Mantova-Salernitana 1-0: “Il Mantova ha vinto una partita meritata, decidendo la sfida con un gol su una nostra disattenzione. Abbiamo provato a rimetterla in piedi ma non ci siamo riusciti. Siamo però un gruppo che si sta formando, molto unito. Ora dobbiamo lavorare, compattarci e pensare al Pisa. La serie B è questa, con ogni sfida che è difficile perché non conta il blasone. Serve giocare ogni partita come se fosse una finale. Siamo consapevoli della nostra forza, per questo sono sicuro che ripartiremo.

Spogliatoio? Sono orgoglioso di far parte di una squadra caratterialmente da 10 e lode: siamo affiatati, è l’atteggiamento giusto per esprimere le nostre qualità. Ora dobbiamo entrare nelle idee del mister, farle nostre e giocare con un’intensità diversa.

Ruolo? E’ un modulo adatto alle mie caratteristiche perché merita di entrare in campo e favorire il lavoro sulla trequarti”.