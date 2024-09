Salernitana, Martusciello: "Peccato per il risultato. Nuovi? Serve coerenza" Il tecnico: "Nello spogliatoio ci metto la faccia io e devo rispettare chi ha tirato la carretta"

Giovanni Martusciello ha commentato Mantova-Salernitana 1-0: “Abbiamo pagato quella disattenzione che ci è costata cara. Dopo un primo tempo ordinato nonostante l’aver corso tanto perché il Mantova gestiva il pallone, limitando le difficoltà soprattutto nella pressione e nelle idee da coordinare. Abbiamo impattato bene ma il gol ci ha spaccato. Ho provato con i cambi a dare peso sotto l’aspetto offensivo. Dispiace tornare a casa senza punti, soprattutto per i tifosi. Ora abbiamo la pausa che sarà fondamentale per una conoscenza d’insieme. Non so se è una sconfitta meritata ma ora dobbiamo pensare al Pisa.

Equilibrio? Il giudizio si sposta in base al risultato che è un demone perché condiziona l’umore della gente. Ora però non si può parlare di vittorie o sconfitte. Adesso con la squadra serve razionalità, cercando di ridurre gli errori. Oggi perdiamo le partite, domani mi auguro di non vedere più errori.

Nuovi arrivi? Avevamo nuovi che si sono incontrati ieri per la prima volta. Nelle scorse settimane siamo riusciti a sopperire tante difficoltà. Lanciarli subito non sarebbe stato rispettoso anche per chi ha tirato la carretta fin qui. Sono piccole cose che spostano l’umore nello spogliatoio: serve coerenza, cercando di limitare gli errori e ponderando ogni scelta. Abbiamo dato tutto anche oggi, dimostrando il valore del gruppo.

Mercato? Alla società non ho mai chiesto niente. E’ stata una squadra che si è costruita piano piano, con situazioni che si sono incanalate. Ora ho un gruppo però con tante qualità ma c’è bisogno di lavorare con calma, con il tempo, scalando la montagna bella ripida che ho davanti senza saltare passaggi. La base è bella solida perché c’è disponibilità".