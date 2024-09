Lega Serie B, Balata sfidato da Dossena e Veltroni per il ruolo di presidente Il manager e l'ex campione del Mondo nel 1982 provano a spodestare l'attuale numero uno

Due sfidanti. La marcia verso il terzo mandato di Mauro Balata come presidente della Lega Serie B si fa in salita. Secondo indiscrezioni, nelle ultime ore sarebbero emerse le candidature di due competitor, pronti a battagliare con l’attuale numero uno nell’assemblea elettiva, in programma il prossimo 12 settembre. I due nomi sono quelli del manager Vittorio Veltroni e dell’ex campione del Mondo nel 1982 Beppe Dossena. Tuttavia, le due candidature sarebbero arrivate oltre il tempo massimo (fissato per la mezzanotte di ieri): toccherà agli organi competenti verificare se siano ammissibili o meno.

Proprio l’ex calciatore della nazionale ha confermato la sua candidatura all’Adkronos: "Se sono candidato ufficialmente alla presidenza della Lega calcio di Serie B? Sì, ho mandato la Pec. Spero che oltre a me ce ne siano altri di atleti, di calciatori. La mia candidatura non è di rottura, ma nasce da un po' e poi quando vedi le Olimpiadi e le Paralimpiadi con un presidente della Repubblica che testimonia il grande rispetto verso gli atleti normodotati e paralimpici, allora bisogna che anche la nostra comunità si metta in testa di portare il proprio contributo di idee, di esperienza, di know-how, di conoscenze, perché noi siamo una biblioteca enorme e possiamo veramente contribuire a migliorare, a cambiare, a preparare progetti".