LIVE. Salernitana, la conferenza stampa del direttore sportivo Gianluca Petrachi Segui la diretta testuale su ottopagine.it

Alle 16.30 il direttore sportivo della Salernitana, Gianluca Petrachi incontrerà la stampa per fare un bilancio della sessione estiva del calciomercato. Segui la diretta testuale su ottopagine.it.

Simy. Per lui spendo una parola in più, dal primo giorno si è comportato benissimo, si è impegnato al massimo. Gli ho detto che valeva lo stesso discorso fatto per altri ma a me interessava soprattutto la professionalità. Con lui ho instaurato anche un buon rapporto, in ritiro ci siamo parlati tanto, ci hanno avvicinato alcune cose che abbiamo in comune, di vita. E' un ragazzo che mi sono quasi un po' coccolato e sono felice che abbia dato il cuore. Pensa che al nostro cappellano dissi che contro il Cittadella avrebbe fatto gol. E questo per farvi capire quanto sia legato a lui. Non ha avuto grandissime richieste, ha rifiutato solo una squadra in Iran, sono contento sia rimasto con noi. Se poi dovesse arrivare qualche proposta, sono libero e disponibile a valutare tutto. Se dovesse andare via, valuteremmo qualcosa sugli svincolati.

Bradaric e Daniliuc ho cercato fino alla fine di portare denaro in cassa. Erano arrivate solo proposte di prestiti. Il Torino aveva fatto un ammiccamento, prestito con diritto che poteva diventare obbligo a 18 presenze. Anche il Verona non voleva spendere. Daniliuc si è comportato bene fino a un certo punto, poi ha avuto un po' di mal di pancia. E mi sono reso conto che dovevo fare una scelta. Ho detto al presidente che non avremmo preso soldi per Daniliuc e lo abbiamo dato in prestito con diritto di riscatto alle cifre fissate in precedenza. Bradaric diritto di riscatto intorno a 3 milioni e mezzo da parte del Verona.

Alternativa ad Amatucci? Il mister ha una concezione ampia per quella che è la concezione del centrocampista, abbiamo cercato calciatori che avessero quasi la doppia funzione. Il classico medianone alla Coulibaly, per intenderci, non occorreva. Noi abbiamo cercato calciatori che avessero un po' l'uno e un po' l'altro. Adelaide ha entrambi le fasi, Amatucci ad esempio è un regista, Hrustic credo possa essere tranquillamente un vice Amatucci.

Sul caso Maggiore: sono stato chiaro dal primo giorno con tutti, tutti quelli della passata stagione per me erano tutti sul mercato, io volevo fare bonifica. Non era il singolo giocatore, volevo fare il più possibile in uscita per riportare gente con testa sgombra. Giulio è forte, ma con lo Spezia non gli è riuscito nulla, ciò è figlio del campionato precedente, abbiamo parlato e lui mi ha chiesto se era possibile andare via, come il 90% dei calciatori dello scorso anno, voleva la A. Si era imbastita con il Venezia, poi tempo massimo scaduto, abbiamo provato a farlo ugualmente, ma eravamo pronti da un paio di ore, poi loro hanno giocato anche la partita. Qualcosa non è funzionato da parte loro, il contratto è arrivato a tempo scaduto. Resterà in gruppo.

Obiettivo? La Salernitana deve fare un campionato dignitoso, dobbiamo essere garibaldini, una mina vagante del campionato. Credo che questa squadra abbia le caratteristiche per fare un campionato di livello. Dove sinceramente non lo so, ma sono convinto che si possa far bene. Sono curioso anche io di scoprirlo perché ci siamo assemblati in corsa. Con il tempo capiremo dove potrà arrivare. Oggi metterla nella griglia di partenza come una candidata alla promozione diretta credo che non sia giusto, anche per quello che ha patito la città.

La Salernitana doveva riconquistare la propria dignità perché l'anno scorso l'ha persa sul campo, lo scorso campionato è stato un dramma sportivo, soprattutto per la gente. Il mio obiettivo era portare gente motivata. Ho lavorato molto nella scelta degli uomini più che dei calciatori. I giovani ci hanno permesso di abbassare i costi ma anche di correre qualche rischio. Ma l'ho dovuto fare per entrare nel format di sostenibilità, certamente sono arrivati giocatori di esperienza, abbiamo provato a riequilibrare la rosa. Abbiamo fatto operazioni furbe e rischiose. Soriano viene da un anno di inattività, lo abbiamo pagato poco per quello che è il suo ingaggio ma speriamo possa restituirci in termini di qualità. E' stato sfortunato perché ha preso una botta e quasi si è fratturato la tibia, purtroppo si è dovuto rifermare per un problema traumatico. Questa è un'operazione. Lo stesso Torregrossa, ha fatto una risoluzione con il Pisa e siamo stati svelti e determinati nell'ingaggiarlo. Torregrossa ha voluto fortemente la Salernitana, c'erano altre squadre che gli davano anche più soldi ma lui ha scelto Salerno.

Onestamente non credo che attingeremo dagli svincolati, la rosa è abbastanza ampia. Se dovessimo avere esigenze particolari ma in linea di massima non entrerà più nessuno. Siamo contenti della squadra allestita, in realtà dovremo dare ancora due calciatori, uno è Legowski e un altro potrebbe essere Valencia. Sono stati bravissimi nel fare professionalmente il proprio compito ma era stato spiegato dal primo giorno che bisognava che andassero a giocare.

Sicuramente la mia prima conferenza stampa è stata molto chiara, ho tracciato una linea nel dire che la proprietà mi aveva chiesto di rientrare di almeno 30 milioni perché ne aveva persi abbastanza, bisognava rientrare perché era stata un'annata disastrosa anche dal punto di vista economico. Mi ha chiesto di fare questo con urgenza e di fare una squadra giovane e sostenibile. Una squadra che potesse rendere il club virtuoso ma mettendolo al tempo stesso in sicurezza.