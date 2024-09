Ex Salernitana, Candreva non parla dei granata: "Pronto per una nuova sfida" L'inciso sulla corsa salvezza: "In serie A serve un gruppo fatto di uomini"

Nessun rimando alla Salernitana. Solo un inciso sulla mancata riconferma in maglia granata. Antonio Candreva è pronto a ripartire. Ancora con lo status da svincolato in seguito alla decisione del club granata di uscire con un anno di anticipo dal contratto pesantissimo sottoscritto appena due estati fa (3,5 milioni di euro lordi), il trequartista romano è stato intervistato da “La Gazzetta dello Sport”. Nessuna dichiarazione sulla chiusura della sua storia con la maglia granata, lì dove ha superato le 500 presenze in serie A. “Ho passato l’estate come fossi in ritiro. Mi sono allenato con un preparatore. Ora lo faccio a Milano. Chiaro che toccare il pallone da solo è diverso da fare un allenamento in gruppo. Non sono abituato a stare in attesa. Mi manca la quotidianità, lo spogliatoio, i tifosi, l’avversario. Ma il fuoco dentro è acceso. Il calcio è la mia vita. Sono convinto di poter dare molto. Non ho staccato il cervello. Il mio Gps dice che invece di 38 anni, corro come un ragazzo di 28.

Voglio un club che mi stimi e che mi stimola. Cosa serve per salvarsi? Un gruppo di uomini. Che si forma conoscendosi, anche a tavola. Oggi si parla meno. Io sono poco social, molto antico. E poi serve partire bene e giocare con tranquillità. Sarà anche quella una lotta avvincente”.