Pisa, per Salerno Inzaghi ha un nuovo collaboratore: si tratta di Miguel Veloso Il mediano portoghese ha chiuso la sua carriera da calciatore

L’addio doloroso al calcio e l’entusiasmo per un nuovo cammino. Il Pisa, capolista in serie B, lavora verso la trasferta di Salerno con la consapevolezza di poter fare affidamento su un nuovo elemento di qualità. Il club ha ufficializzato nelle scorse ore l’ingresso nello staff tecnico di Miguel Veloso, regista portoghese che, dopo l’esperienza con i toscani della scorsa stagione, ha premuto il tasto stop. “Dopo tanti anni sul campo, dopo tante battaglie, emozioni e vittorie, è arrivato il momento di dire addio al calcio giocato. Non è stata una decisione facile, ma è il momento giusto per voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo. Se ripenso a tutta la mia carriera, non posso fare a meno di dire che è stato davvero un viaggio incredibile.

Sono stati anni intensi e ricchi di emozioni che mi porterò sempre dentro. Voglio ringraziare di cuore la mia famiglia, tutti i compagni di squadra con cui ho condiviso lo spogliatoio, e tutti gli allenatori che mi hanno aiutato a crescere. Ma un grazie speciale va a voi tifosi. Mi avete dato la forza e la motivazione ogni giorno, facendomi sentire parte di qualcosa di grande”. Il portoghese sarà dunque all’Arechi ma nella nuova veste di collaboratore tecnico, inserito all’interno dello staff di Pippo Inzaghi.