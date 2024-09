Salernitana, telenovela Legowski: il polacco non apre alla cessione Il Rakow ha l'accordo ma il mediano lascia tutto in standby. Poche ore ancora prima del gong

Ultime ore infuocate e trattative ancora in fase di chiusura. Per Gianluca Petrachi il mercato non dorme mai. Anzi, per la Salernitana serve ancora sfoltire. La trattativa però che rischia di non decollare è quella per l’addio di Mateusz Legowski. Il centrocampista polacco avrebbe già un accordo con il Rakow, avanti nel ballottaggio con il Lech Poznan, ma al momento però il mediano rifiuta la possibilità di tornare in patria. Saranno decisive le prossime ore a causa anche della deadline del mercato estivo pronto a chiudersi in Polonia.

Resta anche da definire l’affare Diego Valencia: il cileno è vicino ai greci dell’Atromitos ma nelle ultime ore i serbi del Vojvodina sono ritornati alla carica.