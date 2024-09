Salernitana, salta la cessione di Legowski in Polonia. Saluta anche Sfait? Si cerca una nuova soluzione per il mediano. Dubbio Valencia mentre dalla Romania corteggiano Sfait

Niente cessione. Mateusz Legowski resta alla Salernitana. Per ora. Il mediano polacco, impegnato con la sua selezione Under 21, ha detto “no” al ritorno in patria. La Salernitana aveva chiuso l’accordo con il Rakow per un prestito secco per la stagione in corso. Il calciatore però ha tirato il freno e ha deciso di rifiutare la destinazione. Un “no” che non cambia però il suo destino, con Petrachi al lavoro per trovare una nuova collocazione nelle finestre di mercato ancora aperte.

Si aspetta anche la decisione di Diego Valencia. Il cileno ha fra le mani l’offerta dell’Atromitos in Grecia (sarebbe un ritorno) e del Vojvodina in Serbia. Palla tra le mani del Pollo. Possibili novità anche per Andres Sfait. Il rumeno, impegnato ieri nella sfida con la Romania Under 20 battuta 2-3 dai pari età della Germania, è nel mirino del Cluj che sarebbe pronto ad offrire un prestito stagionale. Il club granata ragiona.