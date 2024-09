Salernitana, Sfait sempre più vicino al Cluj: la situazione Per il calciatore possibile esperienza in patria

L’esperienza con la Romania Under 20 con lo smartphone tra le mani e la possibilità concreta di essere protagonista di uno dei movimenti di mercato. Per Andres Sfait sono ore di attesa. Per l’estero rumeno, cresciuto nella Salernitana nonché debuttante nella scorsa stagione sotto la guida di Paulo Sousa, prende corpo l’ipotesi cessione. Il ds Petrachi sta lavorando con il Cluj per concretizzare un possibile ritorno in patria del calciatore, registrato come under ma chiuso da una grande abbondanza sugli esterni attualmente a disposizione di Martusciello. C’è tempo fino a lunedì sera, quando anche in Romania suonerà il gong per la finestra estiva. Al momento però i segnali sono positivi: Sfait si prepara ad una nuova avventura lontano dalla Salernitana.