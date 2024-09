Salernitana, Legowski resta nel limbo. E dall’Under 21 polacca arriva un segnale Il ct lancia messaggi: "Deve definire il suo futuro". Valencia e Sfait con la valigia

Si cercano soluzioni. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi prova ad alleggerire il monte ingaggi della Salernitana e si affida ai mercati esteri ancora aperti per chiudere le ultime operazioni. Su tutte, c’è la posizione tutt’altro che stabile di Mateusz Legowski. Il mediano polacco ha rifiutato il ritorno in patria al Rakow e ora aspetta una possibile chiamata dalla Svizzera o dalla Turchia. Si lavora incessantemente, con il calciatore al momento impegnato con l’Under 21 polacca. Proprio il ct della selezione biancorossa Adam Majewski ha parlato al sito ufficiale del club proprio della posizione del centrocampista: “Aspettiamo anche di vedere cosa succederà, perché può succedere che alcuni di loro siano venuti al ritiro con i colori di un club e se ne vadano con i colori di un altro. Questo vale per Mateusz Legowski, vedremo cosa succederà con Michal Rakoczy, magari con qualcun altro. Sarebbe bello che questa cosa venisse chiarita al più presto. Dopo questo ritiro tutto sarà più chiaro e il mese prossimo avremo le prossime e ultime due partite di qualificazione”.

Il mercato resta però aperto anche per altri due calciatori della Salernitana alla ricerca di una soluzione. Per Diego Valencia resta sempre in vantaggio l’Atromitos, club greco che spinge per riabbracciare il cileno. Per Andres Sfait invece il Cluj è pronto a definire l’affare, con il mercato rumeno che si chiuderà domani sera.