Salernitana, parte la sfida alla presidenza della serie B: i granata si sfilano Nessun dirigente della Bersagliera candidato per i vari ruoli

Tre candidature per una poltrona. La Lega Serie B si prepara all’assemblea elettiva in programma giovedì. La serie cadetta si appresta a scegliere il nuovo presidente, con la posizione di Mauro Balata, che punta alla ricandidatura, insidiata dall’ex campione del Mondo del 1982 Beppe Dossena e Vittorio Veltroni. Per questi ultimi due sono state superate le incertezze legate alle tempistiche della candidatura. ”La verifica sulla regolarità delle candidature è competenza esclusiva di un Organo Terzo, totalmente autonomo ed indipendente rispetto alla Lega B, che stabilisce autonomamente tempi e modi della stessa – ha specificato la Lega Serie B -. La LNPB ha tempestivamente trasmesso, con comunicato del 3 settembre u.s., a tutte le associate i programmi elettorali inviati dai candidati, ai quali già con PEC del 6 settembre u.s., ha comunicato che – in aggiunta alla attività quotidiana che sono liberi di portare avanti direttamente con le società – avrebbero potuto esporre il proprio programma in assemblea”.

Sarà presente anche la Salernitana, con i granata però che hanno scelto di defilarsi da questa nuova battaglia prevista. Non ci sono infatti dirigenti candidati per la carica di consigliere, lì invece dove spicca la presenza del presidente del Brescia, Massimo Cellino, del vicepresidente dello Spezia, Andrea Corradino e di Andrea Langella, presidente della Juve Stabia.