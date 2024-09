Salernitana Women, ko all'esordio a Roma. De Risi: "Sconfitta con rimpianti" Il coach a "Granatissimi": "Servirà altro piglio. L'obiettivo è consolidare la categoria"

Falsa partenza. La Salernitana 1919 Women cade a Roma nell’esordio nel campionato di serie C. La squadra granata è stata sconfitta 4-2 a Roma dal Grifone Gialloverde. Inutile la doppietta di Olivieri in una gara comandata nel punteggio sempre dalle capitoline.

Ai microfoni di Granatissimi, in onda su Ottochannel, il giudizio sulla sfida del coach Valentina De Risi. “Non sono felice della prestazione delle mie ragazze perché potevamo e dovevamo fare di più. Serviva tutt’altra prestazione ed è per questo che la sconfitta lascia l’amaro in bocca. Ci tocca lavorare e crescere per poter dimostrare il nostro valore. Hanno pesato anche le mie scelte nel cambiare il modulo iniziale, con il 4-4-2 che non ha dato le giuste garanzie. Il ritorno al 4-3-3 ci ha ridato equilibrio. Servirà però poter avere più scelte sul modulo, adattarli non solo alle proprie caratteristiche ma anche in base alle qualità dei nostri avversari.

Ora abbiamo il Matera, grande squadra e una delle favorite. Il calendario non ci ha dato una mano. L’augurio è che la tifoseria possa esserci vicino domenica pomeriggio al Volpe perché abbiamo bisogno di calore ed affetto.

Obiettivo? Puntiamo a consolidare la categoria. Ci auguriamo di poter fare meglio dello scorso anno ma siamo pur sempre una squadra e una società giovane, in un campionato comunque molto difficile. L’augurio è migliorare il nostro piazzamento finale, con la speranza di far crescere il più possibile le nostre ragazze”.