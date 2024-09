Salernitana, Stojanovic vince e fa il pieno di minuti con la nazionale L'esterno corre verso la prima da titolare in granata. Oggi impegni per Tongya e Sfait

Il pieno di minuti tra i sorrisi. Per Petar Stojanovic la pausa per la nazionale permette di lasciare messaggi positivi ed invitanti alla Salernitana. L’esterno destro, arrivato alla Salernitana dall’Empoli negli ultimi giorni di mercato in cambio di Sambia, è stato protagonista con la sua Slovenia nei due turni di Nations League. Da ala nel 4-4-2 disegnato dal ct Kek, Stojanovic ha disputato 90 minuti nel pari con l’Austria e 78 minuti ieri nella vittoria convincente per 3-0 sul Kazakistan. Per l’esterno ora il ritorno a Salerno, con Martusciello che potrebbe consegnargli la prima maglia da titolare domenica nella sfida con il Pisa.

Oggi ultimi impegni per gli altri calciatori della Salernitana in giro per l’Europa. Alle ore 18:30 l’Italia Under 21 di Franco Tongya sarà impegnata nella sfida decisiva con la Norvegia per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Alle ore 20:00 invece per Andres Sfait la prestigiosa trasferta in Inghilterra con la sua Romania Under 20.