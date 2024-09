Salernitana, ripresa agrodolce: rientra Maggiore, si ferma Ruggeri Il mediano è recuperato. Stop invece per il difensore. In dubbio anche Soriano

Tutti in campo. La Salernitana ha ripreso questo pomeriggio la marcia d’avvicinamento verso la sfida con il Pisa di domenica pomeriggio. Martusciello può sorridere per il rientro in gruppo di Maggiore. Il mediano ha smaltito il risentimento muscolare e sarà disponibile per il match dell’Arechi. A pieno regime anche Ghiglione: l’infortunio all’avambraccio è del tutto alle spalle, con l’esterno ex Cremonese che contenderà una maglia da titolare con Stojanovic.

Fiato sospeso invece per Ruggeri: una contusione al ginocchio destro ha messo ko l’ex Lazio. Il calciatore è da considerare a rischio forfait. Emergenza in difesa che rientra con il ritorno dalla nazionale di Bronn. Ancora out Soriano, così come Reine-Adelaide. Non si è allenato Jaroszynski: per lui però nessun allarme, semplice permesso concordato col club.