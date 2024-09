Salernitana, addetto all'arbitro: saluta Lambiase Savage, in pole Avella Il messaggio sui social dell'ex dirigente. Possibile un ritorno per colmare la lacuna dirigenziale

Cristina Lambiase Savage saluta la Salernitana. La professionista, da due anni figura scelta dal club come dirigente addetto agli arbitri, dice addio al club granata. In un messaggio social, la Lambiase Savage racconta: “Due anni bellissimi, in cui sono cresciuta tanto sia professionalmente che personalmente nel ruolo di dirigente addetto agli arbitri, torno a tifare per la Salernitana dagli spalti, con la stessa passione di sempre”.

Per la casella, rimasta vacante in questo avvio di stagione e ricoperta in maniera temporanea dal segretario generale Massimiliano Dibrogni, la Salernitana avrebbe accelerato per il possibile ritorno in granata di Piero Avella, già dirigente fino al 2021, prima della parentesi “trust” e della rivoluzione societaria che investì il club. Al suo posto venne scelto Pietro Contente, prima dell’avventura con Cristina Lambiase Savage. Ora l’accordo in dirittura d’arrivo con Avella, con la Salernitana pronta ad affidarsi ad un profilo d’esperienza per un ruolo delicato.