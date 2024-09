Salernitana-Pisa, sfida fra i due migliori attacchi. Torregrossa lancia segnali Il grande ex affila gli artigli e ricorda i suoi numeri in serie B sui social

Sette gol per la Salernitana…sette gol per il Pisa. La differenza in questo avvio di campionato fra i granata e i toscani la fa la classifica. La squadra di Martusciello è nel cuore della graduatoria con sei punti, frutta di due successi interni e due sconfitte esterne. Il Pisa di Inzaghi invece è in vetta, a otto punti e soprattutto vuole preservare un’imbattibilità costruita all’Arena Garibaldi con i tre successi interni e il pari con il Cittadella.

Un rendimento frutto anche dell’ottimo score fin qui realizzato da entrambe le squadre in fase offensiva. Salernitana e Pisa sono al primo posto con sette gol realizzati fin qui nelle prime sette sfide. Per la Salernitana c’è però da rompere il digiuno con il Mantova, in un ko che ha lasciato rimpianti. Il Pisa invece di Inzaghi invece è stato più continuo, sempre in gol in tutte e quattro le uscite stagionali.

A dare però maggiore peso al reparto offensivo di Giovanni Martusciello anche l’innesto di Ernesto Torregrossa. Il grande ex della sfida di domenica ha ripubblicato sui propri canali social una statistica rilanciata dalla Lega Serie B: in cadetteria, l’attaccante ha totalizzato 59 gol e 34 assist. Quota 100 è nel mirino.