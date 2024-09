Curiosità - Salernitana, per i videogame il top della rosa è Maggiore Pubblicate le valutazioni di FC 25: il centrocampista ha il punteggio più alto. Quante sorprese!

Il momento più atteso per tutti gli amanti dei videogame di calcio è arrivato. FC 25 ha reso noto le valutazioni della top 10 di tutte le squadre. Grande attesa anche per la Salernitana che ha comunicato i valori attribuiti ai propri calciatori. A dominare la classifica è Giulio Maggiore, con una quotazione di 74. Sul gradino più basso del podio Sepe (73), seguito da Stojanovic (72). Sorprende il 70 di overall per Bronn, con il tunisino accomunato a Verde. Quotazione 69 per Ghiglione, considerato il più veloce però della rosa, così come per Hrustic, Torregrossa e Valencia. Chiude la top-10 il polacco Wlodarczyk, con un promettente 72 in fisicità.