Salernitana, verso il Pisa con diversi dubbi di formazione: spera Simy Martusciello non vuole rischiare troppi "nuovi": tra i dubbi il minutaggio di Torregrossa

Tanti dubbi di formazione. La marcia d’avvicinamento alla sfida interna della Salernitana con il Pisa si trascina dietro un’abbondanza in tutti i reparti che costringerà Giovanni Martusciello a prendersi qualche ora in più prima di sciogliere i propri ballottaggi sullo starting-eleven. “Siamo in 29 e tutti mi stanno mettendo in difficoltà”, ha raccontato il tecnico in conferenza stampa. La certezza è il 4-3-3 ma con possibili variazioni tattiche sul tema legate soprattutto alla posizione delle mezzali. Non si esclude un 4-2-3-1 a gara in corso, con Hrustic favorito sulla concorrenza per il ruolo di trequartisti, mentre Maggiore e Tello duellano per agire al fianco di Amatucci.

Tutto aperto invece in attacco: Torregrossa sta ritrovando la condizione fisica migliore “ma bisogna avere pazienza e non farsi trascinare dal desiderio di vedere tutti i nuovi subito in campo”, la premessa di Martusciello. Un assist dunque per Simy che potrebbe essere riconfermato al centro dell’attacco, con Verde e Tongya in vantaggio su Braaf e Valencia. In difesa invece le possibilità novità: Velthuis prova a rimontare Ferrari per far coppia con Bronn. Sulle fasce debutto dal 1’ per Stojanovic e Jaroszynski. Nel pomeriggio la rifinitura e la lista dei convocati.