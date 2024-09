Salernitana-Pisa, i convocati di Inzaghi: manca un "ex" Il tecnico deve fare a meno anche di Leris ed Esteves

Filippo Inzaghi deve fare i conti con diverse defezioni in vista di Salernitana-Pisa. Per il suo ritorno all'Arechi, Super Pippo deve rinunciare a Leris ed Esteves, vere e proprie tegole per il tecnico emiliano. Nella lista dei convocati comunicati dal club toscano manca anche Emmanuel Vignato: l'ex, meteora in maglia granata nello scorso semestre, non sarà disponibile domani.

Ecco i calciatori disponibili per la trasferta in Campania:

# 1 – Nicolas ANDRADE

# 3 – Samuele ANGORI

# 4 – Antonio CARACCIOLO

# 5 – Simone CANESTRELLI

# 6 – Marius MARIN

# 7 – Jan MLAKAR

# 8 – Malthe HOJHOLT

# 9 – Nicholas BONFANTI

# 11 – Matteo TRAMONI

# 15 – Idrissa TOURE’

# 17 – Adrian RUS

# 20 – Pietro BERUATTO

# 22 – Leonardo LORIA

# 28 – Oliver ABILDGAARD

# 30 – Alessandro ARENA

# 32 – Stefano MOREO

# 33 – Arturo CALABRESI

# 36 – Gabriele PICCININI

# 45 – Alexander LIND

# 47 – Adrian SEMPER

# 70 – Mattia LEONCINI

# 74 – Zan JEVSENAK

# 94 – Giovanni BONFANT