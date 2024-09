Salernitana, compleanno amaro per Busso: all'Arechi colloquio con De Luca Il numero uno ora pensa anche alle celebrazioni di San Matteo: "Ci sto pensando"

Un compleanno amaro. Sperava di soffiare sulle 59 candeline Roberto Busso e di festeggiare con una bella vittoria della Salernitana. Ed invece, per il numero uno della Bersagliera, la sconfitta con il Pisa ha lasciato l’amaro in bocca. Non ha perso il sorriso però il professionista piemontese, a colloquio anche con il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Le attenzioni sono rivolte anche al progetto di restyling dell’Arechi e del Volpe che vedrà la Salernitana parte interessata, con il gruppo Gabetti Sport pronto a lavorare come interlocutore per il maxi-progetto previsto.

“Urlate forte e tifate Salernitana. Io ormai mi sto appassionando troppo, perdo la voce quando vengo qui”, aveva confessato ai tifosi nel prepartita. Nel ventre dell’Arechi qualcuno gli ha anche ricordato delle celebrazioni per San Matteo in programma sabato pomeriggio. “Ci sto pensando, vorrei partecipare”, l’ammissione del numero uno seppur la concomitanza con la sfida di Reggio Emilia con la Reggiana.