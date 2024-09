Salernitana, domani la ripresa: Tongya da valutare Problemi al polpaccio per l'Under 21. Soriano e Reine-Adelaide provano a rientrare

Ventiquattro ore di riposo per cancellare il primo ko interno e ricaricare le batterie. Martusciello sceglie la strada del relax per provare a tirare su la Salernitana. Il tecnico granata ha dato appuntamento alla sua squadra per domani pomeriggio quando, nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy, la squadra inizierà a preparare la trasferta di Reggio Emilia, in programma sabato pomeriggio alle ore 15:00.

Da valutare Franco Tongya. Il centrocampista, il migliore nella sfida con il Pisa, si è fermato per ammissione di Martusciello in conferenza stampa per un problema al polpaccio. Il calciatore sarà oggetto delle attenzioni dello staff medico ma non dovrebbe preoccupare. Sotto la lente d’ingrandimento anche Gentile: l’esterno si era fermato nella rifinitura pre-Pisa per un risentimento muscolare. Fari puntati su Soriano e Reine-Adelaide: Martusciello ha annunciato il ritorno graduale in gruppo nei prossimi giorni, con l’italo-tedesco però che ha maggiori chance rispetto al francese.