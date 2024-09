Reggiana-Salernitana, parte la prevendita per il settore ospiti: info e costi Sono 4700 i posti a disposizione per il tifo granata

Cancellare la delusione con il Pisa e pensare alla Reggiana. Il monito in casa Salernitana è chiaro. Mentre la squadra ricarica le pile e prova ad archiviare il primo passo falso interno, questo pomeriggio alle 16:00 partirà la prevendita per Reggiana-Salernitana, match in programma sabato pomeriggio alle ore 15:00. Nel giorno di San Matteo, saranno circa 4700 i posti disponibili per i supporters granata, autorizzati ad acquistare i ticket sia per il settore ospiti da 4000 posti (Tribuna Nord), sia per il settore F della Tribuna Ovest da 700 posti del Mapei Stadium. Venti euro il costo per il settore ospiti, 40 invece per la Tribuna. La vendita dei biglietti si chiuderà alle ore 19:00 di venerdì.