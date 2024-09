Salernitana, pronto l'esodo a Reggio Emilia: venduti già mille biglietti! Le sconfitte non frenano la passione del popolo granata

Nel giorno di San Matteo, santo patrono della città di Salerno, il popolo granata è pronto ad invadere Reggio Emilia. A quattro giorni dal match, la prevendita viaggia su tirmi altissimi. Le due sconfitte consecutive, infatti, non hanno frenato l'entusiasmo dei tifosi dell'ippocampo che sono pronti a far registrare numeri da record nella terza trasferta della stagione. A 24 ore dall'apertura della prevendita sono stati venduti complessivamente 1148 biglietti, di cui 1009 nel settore ospiti. La Salernitana, dunque, potrà contare sulla spinta incessante dei propri tifosi che non faranno mancare la propria vicinanza alla Bersagliera. Ai tanti salernitani in partenza da Salerno si aggiungeranno tantissimi residenti nei paesi del centro-nord Italia che approfitteranno dell'arrivo della Salernitana per seguire da vicino la propria squadra del cuore.