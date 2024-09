Salernitana, Busso sarà al fianco della squadra: niente San Matteo Il numero uno sarà a Reggio Emilia. Difficoltà logistiche non permetteranno di essere a Salerno

La vicinanza del presidente nel primo momento difficile della stagione. Roberto Busso ha scelto la Salernitana. Il nuovo numero uno della Bersagliera sarà ancora al seguito della squadra di Giovanni Martusciello anche nella delicata trasferta di sabato pomeriggio a Reggio Emilia con la Reggiana.

Domenica scorsa nel ventre dell’Arechi, durante la lunga attesa per l’inizio della sfida con il Pisa in seguito al problema tecnico sul funzionamento del Var, il presidente della Salernitana aveva confidato di aver preso in considerazione la partecipazione alle celebrazioni di San Matteo. La processione del Santo Patrono tra le strade della città però sono previste subito dopo il triplice fischio finale del match del Mapei Stadium.

Così Busso, anche per motivi logistici, ha scelto di essere al fianco della Salernitana a Reggio Emilia e rimandare al prossimo anno la partecipazione a San Matteo.