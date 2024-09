Salernitana, sarà esodo a Reggio Emilia: il dato finale della prevendita La prevendita fa registrare numeri da capogiro

Non c'è San Matteo che tenga. La Salernitana in campo è richiamo troppo forte per il popolo del Bersagliera. Anche a Reggio Emilia, la squadra di Giovanni Martusciello non sarà sola. Il dato finale della prevendita per il settore ospiti da 4000 posti parla di 1466 spettatori previsti per cantare forte il proprio amore verso i colori granata. Più della metà dei biglietti staccati per la sfida del Mapei Stadium sono dunque legati agli affezionati alla Bersagliera, anche domani pronta a fare affidamento sui calore della sua gente.