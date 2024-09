Salernitana, la Primavera va a Cosenza. Doppia sfida con la Lazio I granatini di Luca Fusco a caccia della prima vittoria in campionato

Weekend impegnativo per il settore giovanile della Salernitana. Alle ore 15:00 la Primavera di Luca Fusco prova a mettersi alle spalle la delusione per il pari in rimonta con il Crotone e chiede strada in trasferta al Cosenza. A trascinare i granatini ci penserà Gerardo Fusco, autore di una doppietta sette giorni fa al Volpe per riacciuffare i pitagorici.

Per l’Under 17 di Ernesto De Santis c’è invece da riscattare il ko incassato 3-1 in casa del Bari. Domani alle ore 15:00 sul sintetico del Volpe per i granatini però ci sarà un altro ostacolo importante come il Palermo.

Doppia sfida invece prestigiosa per le selezioni Under 16 e Under 15, rispettivamente allenate da Andrea Bovo e Mario Landi. Le due selezioni affronteranno la Lazio, entrambe alle ore 15:00 di domani, in una doppia trasferta difficilissima.