Reggiana-Salernitana, le probabili formazioni: Martusciello cambia interpreti Il tecnico granata modifica in tutti in reparti: davanti conferma per il polacco Wlodarczyk

Festeggiare un momento speciale per l’intera città con una vittoria. La Salernitana scende in campo nel giorno di San Matteo onorandolo con una patch speciale sulla divisa da gioco che indosserà questo pomeriggio ma con l’augurio di festeggiare un successo. Alle ore 15:00 al Mapei Stadium in casa della Reggiana, la truppa di Giovanni Martusciello cerca i primi punti in trasferta e soprattutto va a caccia di un’affermazione che permetterebbe di stoppare non solo la striscia di due sconfitte consecutive ma anche i primi malumori.

Martusciello ripartirà dal suo canonico 4-3-3 con qualche variazione sul tema. In difesa, a protezione di Sepe, si va verso la conferma per Stojanovic, Bronn e Ferrari ma con la variazione sulla corsia sinistra in favore di Jaroszynski, favorito su Njoh. In mezzo al campo si rivedrà Maggiore: l’ex Spezia completerà la mediana con Amatucci e Tello. Davanti sarà tridente puro: Braaf e Verde saranno gli esterni, con Wlodarczyk di nuovo confermato come prima punta.

In panchina Soriano e Reine-Adelaide, fuori Tongya, Gentile e Sfait per infortunio oltre allo squalificato Kallon. Ancora out Valencia per scelta tecnica: “Non è fuori rosa, è un calciatore della Salernitana seppur non nel computo della squadra per me e per il direttore. Io l’ho sfruttato ma ora tocca fare altre scelte”.

REGGIANA-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

REGGIANA (4-3-3): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Rozzio, Libutti; Ignacchiti, Stulac, Sersanti; Vergara, Gondo, Maggio.

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Jaroszynski; Tello, Amatucci, Maggiore; Verde, Wlodarczyk, Braaf.