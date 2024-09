Salernitana, l'ad Milan al Pontificale di San Matteo: "Speriamo ci aiuti" L'amministratore delegato: "Vogliamo festeggiare questo giorno speciale con una vittoria"

Maurizio Milan, ad della Salernitana, ha preso parte questa mattina in Duomo al Solenne Pontificale in onore di San Matteo, santo patrono della città. "Sappiamo quanto sia un giorno speciale per la città. Speriamo di poter onorare questa festività anche noi con la nostra squadra a Reggio Emilia. Giocheremo con una maglia speciale dedicata alla nostra città e al Santo Patrono con la patch in suo onore. Speriamo che San Matteo ci aiuti, ne abbiamo proprio bisogno. La squadra è bella tonica e motivata a fare bene", ha detto l'amministratore delegato della Salernitana che spera di regalare una gioia alla città di Salerno che, nonostante il giorno di festa, seguirà in massa la squadra in Emilia Romagna: sono oltre 1400 i tifosi che hanno acquistato i biglietti per il settore ospiti.