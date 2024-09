LIVE. Reggiana-Salernitana 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Reggiana-Salernitana

REGGIANA (4-3-3): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Rozzio, Fontanarosa; Portanova, Reinhart, Sersanti; Vergara, Gondo, Maggio. A disposizione: Motta, Sposito, Marras, Cigarini, Vido, Libutti, Okwonkwo, Ignacchiti, Urso, Cavallini, Girma, Nahounou. Allenatore: Viali

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Maggiore, Amatucci, Reine-Adélaïde; Hrustic; Braaf, Wlodarczyk. A disposizione: Fiorillo, Corriere, Velthuis, Simy, Torregrossa, Ruggeri, Soriano, Dalmonte, Ghiglione, Verde, Jaroszynski, Tello. Allenatore: Martusciello

Arbitro: Zufferli di Udine – assistenti: Mokhtar e D’Ascanio). IV uomo: Poli. Var: Minelli/Avar:Meraviglia

NOTE. Ammoniti: Bronn (S), Stojanovic (S), Reinhart (R). Angoli: 1-3

36' - Grande ripartenza di Braaf che fa tutto da solo, entra in area ma non riesce a calciare, poi appoggia per Adelaide che viene anticipato al momento della battuta.

34' - Reinhart ferma Hrustic con le cattive: giallo anche per lui.

33' - Ammonito Stojanovic.

30' - Reggiana pericolosissima: punizione di Portanova dal limite, la palla si stampa sulla traversa a Sepe battuto. Si salva la Salernitana.

29' - Broon ferma fallosamente al limite dell'area Fontanarosa: giallo per il tunisino.

27' - Salernitana pericolosa nell'area di rigore emiliana: Bardi respinge di pugno, la palla arriva a Wlodarczyk che appoggia per Braaf ma il tiro dell'ex Verona esce di poco.

26' - Reggiana pericolosa sul capovolgimento opposto: Gondo crossa per Vergara, Njoh anticipa e salva.

25' - Occasionissima per la Salernitana: invenzione di Maggiore per Wlodarczyk che entra in area e calcia, Bardi con il piede salva la Reggiana.

15' - Ancora Salernitana pericolosa: Wlodarczyk appoggia per Hrustic che calcia, palla deviata in angolo. Troppo leziosa nella circostanza la squadra granata.

13' - Errore di Stojanovic che perde una palla sanguinosa ma Maggio non sfrutta il contropiede.

9' - Salernitana pericolosa: Stojanovic crossa, Reine Adelaide appoggia per Wlodarzcyk che serve Braaf, il tiro dell'ex Verona viene respinto da Bardi, poi la palla viene spazzata in angolo.

5' - Errore in fase di uscita di Braaf, la Reggiana recupera palla e arriva al tiro con Maggio con non inquadra lo specchio da buona posizione.

1' - Nemmeno sessanta secondi e la Reggiana è subito pericolosa: Vergara entra in area dalla destra e calcia, Sepe respinge.

1' - Fischio d'inizio: la Reggiana gioca il primo pallone del match.

Minuto di raccoglimento in onore di Totò Schillaci.

Squadre in campo: è tutto pronto per il fischio d'inizio di Reggiana-Salernitana.

IL PRE-GARA. Martusciello sorprende tutti e lancia subito nella mischia Reine Adelaide, al rientro da un infortunio e all'esordio assoluto in granata. La Salernitana potrebbe schierarsi con il 4-3-1-2 con Hrustic alle spalle di Wlodarzcyk e Braaf o con l'ex Verona nel tridente offensivo in caso di 4-3-3. Per il resto nessuna novità: confermata in blocco la difesa schierata con il Pisa con Ferrari accanto a Bronn e Stojanovic e Njoh sulle corsie esterne. In mediana completano il reparto Maggiore e Amatucci. La Reggiana si schiera con il 4-3-3: Viali si affida al tridente composto dall'ex Gondo con Maggio e Vergara.