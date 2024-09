Reggiana-Salernitana 0-0, Martusciello: "Siamo in crescita, mentalità giusta" "Sono colpito dalla qualità morale del gruppo, chiunque scende in campo rende"

"Mi piace sottolineare la prestazione di continuità della squadra. La sconfitta con il Pisa poteva penalizzarci e farci fare passi indietro ma siamo stati determinati e abbiamo creato le condizioni per vincerla. Purtroppo in due partite abbiamo conquistato solo un punto ma la mole di gioco prodotta deve darci forza". Così Giovanni Martusciello, allenatore della Salernitana ha commentato il pari conquistato dalla sua squadra contro la Reggiana. "Sono piacevolmente colpito dalla qualità morale di questo gruppo, chiunque scende in campo rende. E questo è un ottimo punto di partenza. La squadra ha creato, io sincermaente mi preoccupo quando la squadra non produce e può essere fragile. Ad oggi ho visto più solidità, poi ci sta che puoi prendere gol ma mi piace sottolineare gli aspetti positivi del gruppo Salernitana. Mi piace sottolineare, ad esempio, l'approccio che hanno Ghiglione, Ruggeri, Simy, gente che dà tanto in allenamento e che non è scesa in campo ma avrà le sue occasioni".

Per Martusciello il percorso di crescita sta continuando. "Io devo andare in una certa direzione, con il mio staff durante la settimana li stimolo molto sull'aspetto cognitivo. Ma dobbiamo essere attenti a quelle che possono essere situazioni che possono provocare appannamento. Sono contento di Braaf, che ha giocato per la prima volta titolare, deve essere un po' più continuo. Con il lavoro e con il tempo queste cose andranno a combaciare".