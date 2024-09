Reggiana-Salernitana 0-0, Petrachi: "Serve tempo, in arrivo addetto all'arbitro" Il ds granata: "Nel gruppo vedo identità e senso di appartenenza"

Dopo il 90esimo di Reggiana-Salernitana 0-0, anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha commentato la prova disputata dai campani. "Fa rabbia creare tanto ed ottenere solo un punto. Non meritavamo la sconfitta, è un percorso in cui dobbiamo avere pazienza tutti ed aspettare qualche giocatore arrivato alla fine. Dobbiamo obbligatoriamente avere pazienza perché credo si stia formando un gruppo importante", ha detto il dirigente della Salernitana che è rimasto piacevolmente sorpreso dalle risposte che sta dando il gruppo. "Sono molto uniti e molto legati, i primi ad essere mortificati di questo pareggio sono loro. Ho cercato di ricreare un qualcosa che non c’era prima, non c’era un gruppo, identità e senso di appartenenza. Sto cercando di lavorare, non bisogna fermarsi solo al calciomercato ma far capire ai ragazzi la cultura del lavoro e del sacrificio.”

Buone le risposte arrivate da Adelaide, alla sua prima in granata. "Va aspettato, va recuperato sotto i punti di vista, potrà darci grandi soddisfazioni". Non è mancato, poi, un riferimento alla spinta della piazza, presente in massa anche a Reggio Emilia. "Il nostro è un tifo che trascina, non c’è bisogno più di sottolinearlo, ormai lo percepiamo. Il club doveva essere messo in sicurezza ed è stato fatto, mi aspetto anche la crescita da parte di questi nuovi giocatori arrivati e spero che il campo ci dia soddisfazioni. Sono sicuro che possiamo prenderci grandi soddisfazioni. Ci stiamo lavorando e ci lavoreremo ogni giorno".

In chiusura il direttore sportivo ha confermato che in settimana sarà annunciato il nuovo addetto all'arbitro che sarà il napoletano Antonio Iannone. "Ci avvarremo di questa figura, è importante che ci sia una persona che sappia parlare con gli arbitri che in alcuni casi possono prendere scelte discutibili".