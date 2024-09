Salernitana, testa subito all'Udinese: soffia vento di turnover Per la trasferta in Friuli di Coppa Italia, Martusciello pensa a novità in tutti i reparti

Subito a lavoro. Nemmeno il tempo di godersi la prestazione con la Reggiana e masticare ancora i rimpianti per le tante occasioni sprecate, che per la Salernitana è già tempo di mettersi alle spalle il campionato e pensare alla trasferta di Udine. Tutti in campo già in mattinata al Centro Sportivo Mary Rosy. Per la sfida di Coppa Italia, in programma mercoledì alle ore 18:30 in Friuli, Giovanni Martusciello è pronto a varare un maxi-turnover. Il secondo tour de force stagionale, con il match con i bianconeri incastonato nel bel mezzo del doppio impegno con Reggiana e Catanzaro, obbliga a far tirare il fiato ai titolarissimi e sarà chance per chi ha avuto meno occasioni per mettersi in mostra in questo avvio di stagione.

In difesa, Velthuis e soprattutto il giovane Ferrari chiedono spazio. Ghiglione potrebbe finalmente ritrovare il campo dopo il problema all’avanbraccio, mentre Jaroszynski sprinta verso una chance da titolare. In mezzo al campo, Soriano potrebbe accrescere il suo minutaggio, così come per Tello potrebbe arrivare una chance da titolare. In attacco c’è l’imbarazzo della scelta: Simy punta ad una maglia nello starting eleven, Torregrossa può mettere minuti preziosi nelle gambe. Ci sarà Kallon: l’ala non è disponibile in campionato per squalifica ma è risorsa importante per ampliare le rotazioni. E poi c’è l’incognita Valencia: non è fuori rosa per lo staff tecnico ma è ormai considerato corpo estraneo.