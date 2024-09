Salernitana, con l’Udinese sarà maxi-turnover: Martusciello medita nove cambi Bronn e Maggiore gli unici superstiti dell'undici visto con la Reggiana

Nove cambi per dare spazio a chi ha avuto poco minutaggio e soprattutto preservare i titolari in vista della delicata sfida con il Catanzaro. Partirà ufficialmente dopo pranzo la missione Udinese per la Salernitana. La squadra granata arriverà in Friuli per onorare la Coppa Italia (non ci saranno tempi supplementari in caso di parità), con gli occhi però fissi sul campionato. Martusciello è pronto a rivoluzionare il suo undici, con profonde novità in tutti i reparti. In difesa, a protezione di Fiorillo, solo Bronn potrebbe essere l’unico superstite, con il tunisino che farà coppia con Velthuis. Sulle fasce ci saranno Ghiglione e Jaroszynski, al posto di Stojanovic e Njoh.

In mezzo al campo, Maggiore farà rifiatare Amatucci in cabina di regia, con Tello e Soriano in vantaggio per agire da mezzali. Davanti invece è maxi-ballottaggio tra Torregrossa e Simy con il primo che è favorito. Sulle corsie invece chance per Kallon, ancora squalificato in campionato, e Dalmonte. Non ci sarà invece Sfait: il rumeno però può sorridere per gli esami strumentali che hanno escluso lesioni muscolari. Questa mattina alle ore 11:00 la rifinitura e poi la partenza per il Friuli.