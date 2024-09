Udinese, Kabasele: "Con la Salernitana per rialzarci" I friulani pronti al maxi-turnover: verso la panchina i "big" Thauvin e Lucca

Il ko con la Roma è stato un colpo durissimo da mandare giù. Oltre alla delusione per la sconfitta, in casa Udinese c’è fame di riscatto soprattutto per cancellare la brutta prova dell’Olimpico. La sfida di Coppa Italia con la Salernitana è la chance giusta. Lo ha ribadito il difensore Christian Kabasele ai microfoni di Udinese Tv: “Possiamo perdere una partita ma in un certo modo. Non abbiamo festeggiato troppo il primo posto, abbiamo lavorato duro dopo Parma. Non eravamo i più forti dopo quella partita non siamo scarsi adesso, sappiamo di dover lavorare duro per conquistare i nostri punti. Qual è la strada da percorrere? Siamo una squadra in costruzione, abbiamo cambiato tanto per cui a volte possono capitare queste gare. Parleremo di questa partita ma sono sicuro che mercoledì in coppa e contro l’Inter vedremo la vera Udinese”.

Per il tecnico Runjaic si va verso il maxi-turnover. Sava è favorito a prendere posto tra i pali nel ballottaggio con Padelli. In difesa chance per Kabasele, Ebosse e Tourè. In mediana sono pronti Rui Modesto e Zemura sulle corsei, con Zarraga e Payero al centro. In attacco, la scelta dovrebbe ricadere su Iker Bravo e Ekkelenkamp, rifinitori alle spalle di Davis. Solo panchina per i big Thauvin e Lucca, indisponibile Sanchez.