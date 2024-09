Salernitana, Petrucci "consiglia" Iervolino: "Torni allo stadio, ama il club" Il vice-presidente granata: "I tifosi apprezzerebbero". E strizza l'occhio alla Lega B

Gianni Petrucci riannoda il filo con la Salernitana. Anzi, nel bel mezzo della sua corsa alla sesta rielezione come presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, il dirigente romano riveste i panni di vice-presidente della Salernitana e lancia un messaggio a Danilo Iervolino: “Mi auguro che il presidente Iervolino torni allo stadio, sono convinto che i tifosi apprezzerebbero. Lui ama il club”.

Il messaggio arriva dalle colonne del Corriere dello Sport, in una lunga intervista in cui Petrucci fonde calcio e basket. Al numero due dalla Salernitana, assente dalla scorsa primavera all’Arechi così come l’attuale proprietario del club, anche la posizione sul caso che attanaglia la Lega B: “La mia posizione nella Lega di B? Mi rimetto alle scelte politiche del patron Iervolino e dell’amministratore delegato Milan”. Parole però che sanno di apertura. "Ho esperienza in tutti gli sport, non solo nel basket. Ho fatto il presidente del Coni, ho lavorato nel calcio con la Roma (vicepresidente esecutivo, ndr) e ora nella Salernitana. E poi sono stato fortunato: ho sempre ottenuto i voti per farmi eleggere. Gravina ancora presidente della Figc? Perché no? Se si candida e ha i numeri quale sarebbe il problema. È la democrazia".