Catanzaro, che tegola: Iemmello salta la Salernitana Il bomber dei giallorossi ko per un problema al polpaccio

?Una brutta notizia in un momento non semplice. Il Catanzaro, al momento in zona playout con sei punti, arriva a Salerno con il carico di entusiasmo legato all’invasione pacifica dei tifosi giallorossi. Eppure, per Fabio Caserta, le brutte notizie arrivano direttamente dall’infermeria. All’Arechi mancherà Pietro Iemmello. Il bomber l'esito della risonanza magnetica cui si è sottoposto il giocatore nella giornata di lunedì ha confermato la lesione distrattiva compresa fra il primo e il secondo grado al polpaccio destro. Per il capitano dunque uno stop di circa 20 giorni con l’attaccante che dovrà saltare la trasferta di Salerno.