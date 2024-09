Salernitana, Brera Holdings annuncia: "Accordo con un club di serie B" Il fondo americano annuncia la diligence in corso con una società cadetta

La Brera Holdings si affaccia nel calcio italiano. Dopo il mancato accordo con la Salernitana, il fondo americano ha annunciato aver firmato una lettera di intenti esclusiva per l'acquisizione di un club italiano di Serie B. Secondo il comunicato a firma della Brera Holdings, "questa prevista transazione strategica rafforza l'impegno di Brera nel trasformare e democratizzare gli investimenti nello sport professionistico a livello internazionale e offre potenzialmente alla Società e ai suoi investitori ulteriori opportunità di aumentare i ricavi legati alla squadra e l'apprezzamento del capitale derivanti dal previsto investimento nel Club".

Non viene nominata la società nel comunicato ufficiale ma si parla di due diligence in corso dopo l'offerta accettata. "Questo è un momento decisivo per Brera", ha affermato il CEO, Pierre Galoppi. "L'acquisizione di un club italiano di Serie B non solo eleva il nostro portafoglio, ma sottolinea anche il nostro impegno nel rendere la proprietà di una squadra di sport professionistici accessibile a un pubblico più ampio. Crediamo che questa acquisizione aprirà nuove entusiasmanti strade per gli investimenti e il coinvolgimento dei fan".

"Brera è impegnata a ridefinire la proprietà sportiva e questa acquisizione è un elemento chiave della nostra visione strategica. Mentre Brera prosegue con il processo di transazione, forniremo ulteriori aggiornamenti."