Udinese-Salernitana 3-1, Martusciello: "Ci sono ancora errori da correggere" Il tecnico: "La squadra però ha risposto nonostante i cambi. Torregrossa? Deve migliorare"

Giovanni Martusciello ha commentato Udinese-Salernitana 3-1: "Sono contento per quello che hanno fatto i miei calciatori, soprattutto dopo aver rivoluzionato l'undici inziale. Dispiace perdere, contro un avversario di categoria superiore. Sono però felice per la risposta che ho ottenuto.

Torregrossa? E' arrivato per ultimo, sta lavorando tanto anche se avrebbe bisogno di giocare. Al di là del rigore l'ultima volta è entrato bene, oggi ha fatto un po' di fatica all'inizio perché si era cambiato un po' però poi ha dato il suo.



Serie B? Ci sono squadre che hanno fatto un mercato importante. Dobbiamo affrontarle tutte, abbiamo visto il Pisa, anche il Brescia ha fatto vedere buone cose. Però la Serie B riserva sempre sorprese, la difficoltà di questo campionato ma anche la bellezza è che c'è sempre equilibrio ed è un attimo lottare per una competizione importante sia in un senso che nell'altro".

Gol in avvio? Ci stiamo prendendo pause ulteriori nel corso della gara, non capisco se sia stanchezza o lettura, c'è da lavorare e restare sul pezzo facendogli presente certi errori. Occorre fare attenzione. Su Simy lui ha fatto qualche gol, Braaf anche ne ha trovato qualcuno, più giocatori segnano più è facile arrivare all'obiettivo".



Ruggeri? "Lo conoscevo già dalla Lazio, so che dà garanzie e deve passare da degli errori per crescere. Oggi è stato però solido, ha dato qualità. Ha personalità e le risposte le ha date".