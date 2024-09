Salernitana, la carica dei 181: anche in Friuli è passione granata Cori e canti per tutta la sfida. Poi gli applausi alla squadra nonostante il ko

“In ogni luogo, in ogni dì”. Anche la Salernitana riprende sui propri canali social lo striscione esposto nel prepartita dai tifosi granata nel settore ospiti dell'ex Friuli. In 181 restano assiepati dietro al messaggio dal profumo di vernice e di amore che la torcida granata lancia ancora una volta alla sua squadra. In un insolito pomeriggio infrasettimanale di coppa, il popolo della Bersagliera c’è. Nonostante le distanze, nonostante un impegno più da onor di firma che per aspirazioni.

Sono loro l’unica macchia di passione a rovinare la cornice tutta colorata del Bluenergy Stadium, sfruttando le sedute colorate reclinate per l’assenza di spettatori in quasi tutti i settori. Ed invece, dallo spicchio di stadio riservato ai tifosi granata, si canta per 90 minuti, per testimoniare l’affetto ai colori granata e il sostegno alla truppa di Giovanni Martusciello. Il 3-1 finale lascia amarezza, così come il finale cestinato da Torregrossa con quel rigore sbagliato proprio a pochi passi dal settore ospiti. Delusione che va via subito. Al triplice fischio finale sono applausi per tutti, con appuntamento alla sfida delicata, quella sì, di domenica pomeriggio con il Catanzaro. “In ogni luogo, in ogni dì”, la Salernitana non resterà mai sola.