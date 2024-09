Salernitana, Ruggeri si gode la "prima tra i grandi" e ora sogna l'esordio in B Lo scuola Lazio è piaciuto per applicazione e temperamento. E ora scala posizioni nelle gerarchie

“La prima tra i grandi”. Fatica a contenere l’emozione per il debutto tra i professionisti Fabio Andrea Ruggeri. Sul suo profilo social, il giovane difensore di proprietà della Lazio ma in forza alla Salernitana pubblica diversi scatti per la sua prima presenza ufficiale in maglia granata. A guardarlo giocare un pallone al volo c’è Iker Bravo, attaccante dell’Udinese che ha dato filo da torcere al classe 2004, pronto a soffiare nel prossimo dicembre sulle venti candeline. Ed i compagni di squadra Kallon, Reine-Adelaide, Sfait, Bronn, Verde e Braaf non fanno mancare il loro affetto con messaggi di carica. Segnale di uno spogliatoio compatto, come più volte ribadito da Martusciello e dagli interpreti di una squadra che adesso vuole rialzare la testa.

Servirà però poter contare su una rosa profonda, con Ruggeri che dopo mercoledì ora scala posizioni nelle gerarchie granata. Lo scuola Lazio è stato impeccabile, sfruttando la vetrina della Coppa Italia per rubare l’occhio e insidiare Bronn per una maglia da titolare con il Catanzaro. Staccato Velthuis, protagonista di una nuova prova negativa anche in Friuli, ora lo scuola Lazio mette nel mirino una chance in campionato. "Lo conoscevo già dalla Lazio, so che dà garanzie e deve passare attraverso a certi errori per crescere. È stato però solido, ha dato qualità. La personalità e le risposte le ha date", la carezza di Martusciello in conferenza stampa nel post-Udinese. Ora però serve continuità.

Fonte foto: Profilo social Fabio Andrea Ruggeri