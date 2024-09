Palermo-Salernitana, semaforo verde per la trasferta Resta però l'attesa su eventuali sanzioni per il pubblico rosanero dopo gli episodi di Napoli

Nessuna limitazione per Palermo-Salernitana. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive non ha inserito la sfida del Barbera, in programma domenica prossima alle ore 15:00, tra le sfide con profili di rischio per il prossimo weekend. Trasferta libera dunque per i sostenitori granata, in attesa delle informazioni per la prevendita che non è ancora partita. Resta da capire se ci saranno invece sanzioni per i tifosi locali, protagonisti di momenti concitati nell'intervallo della sfida di Coppa Italia di Napoli.