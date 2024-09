Salernitana, mai un ko interno col Catanzaro. E quella volta che Calil... I calabresi mai vittoriosi sia all'Arechi che al Vestuti. L'ultimo incrocio in Coppa Italia nel 2019

Sono trentuno i precedenti che legano Salernitana e Catanzaro. Le due squadre si sono affrontate in tutte le competizioni, fatta eccezione per la serie A e per il campionato di C2. Per il Catanzaro però l’Arechi, e prima ancora il Vestuti, restano un autentico tabù: in diciassette precedenti a Salerno i giallorossi hanno ottenuto appena sei pareggi e undici sconfitte.

L’ultimo in ordine di tempo rimanda al 18 agosto 2019, quando la Salernitana ospitò il Catanzaro per un turno eliminatorio di Coppa Italia. L’allora truppa di Giampiero Ventura s’impose 3-1, con il gol di Kiyine e la doppietta di Giannetti. Inutile nel finale il gol di Mangni. Ancora più piacevole per i colori granata il penultimo incrocio nel campionato di Lega Pro 2014-2015. 8 novembre 2014, il Catanzaro sogna il colpaccio con gol del vantaggio firmato da Rigione. Nel finale però si scatena Caetano Calil che con una doppietta rimonta i calabresi e manda al tappeto Domenico Moriero, poi esonerato al termine della sfida. Quella stagione si chiuderà con la promozione in serie B dell’allora squadra di Leonardo Menichini.