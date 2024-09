Catanzaro, i convocati per Salerno: out Iemmello e Pontisso Caserta perde anche Pagano. Stringe i denti Situm

Sono ventiquattro i calciatori a disposizione di Fabio Caserta per Salernitana-Catanzaro. Tante le assenze nei calabresi, con le defezioni pesantissime di capitan Iemmello e Pontisso. Tra le assenze spiccano anche Borrelli, Brignola e Pagano, quest’ultimo non al meglio fisicamente. Recupera Situm, seppur il croato rischia di partire dalla panchina. Tornano in lista Piras e Volpe, mentre fa il suo debutto tra i convocati il giovane portiere classe 2006 Tommaso Maravigna, proveniente dalla Primavera.

Di seguito, la lista completa:

Portieri: Dini, Maravigna, Pigliacelli

Difensori: Piras, Turicchia, Antonini, Bonini, Scognamillo, Brighenti, Ceresoli, Cassandro, Situm

Centrocampisti: Koutsoupias, Petriccione, Pompetti, Volpe, Coulibaly

Attaccanti: Compagnon, La Mantia, Biasci, Seck, Buso, D’Alessandro, Pittarello