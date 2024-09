Salernitana-Catanzaro, i convocati di Martusciello: quattro assenze La squadra granata quasi al completo per il match di domani

Salernitana-Catanzaro sarà uno delle sfide domenicali della settima giornata di serie B. Dopo le fatiche di Coppa Italia, Giovanni Martusciello può contare su una squadra quasi al completo. Nell'elenco dei convocati mancano solo Tongya e Sfait, fermi per infortuni. Out anche Kallon, alle prese con la quarta ed ultima giornata di squalifica. Fuori ancora per scelta tecnica Valencia.

Di seguito, la lista dei convocati per Salernitana-Catanzaro:

PORTIERI: 12 Corriere, 1 Fiorillo, 55 Sepe;

DIFENSORI: 15 Bronn, 33 GM. Ferrari, 2 Gentile, 29 Ghiglione, 44 Jaroszynski, 17 Njoh, 13 Ruggeri, 30 Stojanovic, 4 Velthuis;

CENTROCAMPISTI: 73 Amatucci, 23 Dalmonte, 8 Hrustic, 25 Maggiore, 19 Reine-Adélaïde, 21 Soriano, 70 Tello;

ATTACCANTI: 24 Braaf, 9 Simy, 10 Torregrossa, 31 Verde, 20 Wlodarczyk.