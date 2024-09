LIVE - Salernitana-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Martusciello ne cambia 11 Le emozioni dell'Arechi

SALERNITANA-CATANZARO, IL TABELLINO

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh; Maggiore, Amatucci, Reine-Adelaide; Verde, Wlodarczyk, Braaf.

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Cassandro, Scognamillo, Brighenti, Bonini; Petriccione, Pompetti; Compagnon, Koutsoupias, D'Alessandro; Pittarello.

14.30 - Squadre in campo per il riscaldamento.

IL PRE-GARA. Benvenuti alla diretta testuale di Salernitana-Catanzaro, sfida valida per la 7a giornata di serie B. Domenica soleggiata all'Arechi, in una sfida già importante per i granata. Martusciello si affida ad una maxi-rivoluzione cambiando tutta la formazione rispetto ad Udine. In porta c'è Sepe, in difesa linea a 4 con Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh. In mediana, Amatucci è il faro, con Maggiore e Reine-Adelaide. Davanti c'è Wlodarczyk, con Verde e Braaf.