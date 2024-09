Salernitana-Catanzaro 0-0, Caserta: "Partita senza sussulti, pari giusto" Il tecnico giallorosso: "Non abbiamo sofferto, è stata una sfida alla pari"

Fabio Caserta ha commentato Salernitana-Catanzaro 0-0: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, riuscendo a gestire bene le mezzali che ci hanno messo in difficoltà. Non siamo venuti per difendere ma per giocarcela a viso aperto come abbiamo fatto nel secondo tempo. Il finale lo dimostra seppur sbagliando troppo le scelte. Il possesso palla della Salernitana ci ha messo in difficoltà ma non abbiamo visto azioni pericolose dei granata.

In Serie B non tutte le partite sono belle. Noi abbiamo fatto di tutto per vincere ma soprattutto per non perdere. Abbiamo saputo soffrire ed è per questo che il pareggio è meritato, sopperendo alle difficoltà fisiche. Non è stata una bella partita da vedere ma di tiri in porta non ne abbiamo fatti noi, né loro.

Difensori centrali ammoniti? Non avevo motivi per sostituirli. Stavano facendo bene, hanno contenuto bene i loro attaccanti senza soffrire tanto nonostante il peso del cartellino.

Pubblico? E’ stato bello giocare, essere protagonisti in uno stadio del genere”.