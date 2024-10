Salernitana, Wlodarczyk e Sfait convocati in nazionale L'attaccante fa parte della Polonia Under 21. Sfait con l'Under 20 della Romania

Due chiamate internazionali. La Salernitana fa il conto dei convocati in giro per il Mondo. Al momento, i primi calciatori inseriti nelle varie nazionali sono Szymon Wlodarczyk e Andres Sfait. Il polacco sarà compagno di squadra dell’ex Legowski nella Polonia Under 21. L’attaccante della Salernitana sarà protagonista nelle sfide con il Kosovo e la Germania.

Nuova chiamata con la la Romania per Andres Sfait con l’Under 20 per il match dell’Elite League contro la Repubblica Ceca e per l’amichevole contro la Svizzera. Il calciatore però è inserito anche nella lista preliminare dell’Under 21.