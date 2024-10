Salernitana, a Palermo sarà esodo: il dato della prevendita Il popolo della Bersagliera al fianco della squadra granata

Non si arresta la corsa ai biglietti per Palermo-Salernitana. Nonostante la delusione per il pari senza gol con il Catanzaro, il popolo della Bersagliera sarà ancora una volta al fianco della squadra granata. Al Barbera, in una sfida complicata per la portata dell’avversario, saranno almeno 600 i tifosi presenti nel settore ospiti dell’impianto siciliano. La capienza massima è di 1300 posti. La prevendita si chiuderà sabato pomeriggio alle ore 19:00. I residenti in provincia di Salerno possono acquistare il tagliando esclusivamente per il settore ospiti, al costo di 21 euro.