Salernitana, Martusciello rinuncia alla doppia seduta: diversi dubbi per Palermo Il tecnico deve fare i conti con la defezione di Reine-Adelaide e il dilemma Braaf

Un attimo di tregua per prendere fiato, provare ad uscire dalla morsa di un campionato che porta via energie non solo fisiche ma soprattutto mentali. Giovanni Martusciello ha deciso di alzare il piede dall’acceleratore e non appesantire i muscoli della sua Salernitana. Nella giornata di ieri, il tecnico ischitano aveva inizialmente previsto una doppia seduta per lavorare sulla condizione della sua squadra e preparare al meglio la trasferta di Palermo. Dopo la sessione mattutina però, Martusciello ha deciso di tirare il freno e concedere mezza giornata di riposo alla sua Salernitana, con appuntamento per questo pomeriggio quando ci sarà una nuova seduta sul prato del Centro Sportivo Mary Rosy.

Martusciello ha dubbi dalla cintola in su, con Tello, Hrustic e Soriano che battagliano per la casella rimasta vacante dopo il guaio fisico di Reine-Adelaide. In attacco invece c’è da scegliere chi prenderà il posto di Braaf (l’olandese come Dalmonte verranno valutati di giorno in giorno) mentre è ballottaggio fra Simy e Wlodarczyk. Niente da fare per Tongya, costretto anche a saltare gli impegni della sua Under 21.